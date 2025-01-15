В России резко увеличилась популярность автозапчастей из Китая

Впрочем, в лидерах все еще корейские марки Динамика продаж запчастей разных марок машин во втором полугодии минувшего года относительно такого же периода 2023 года показала, что россияне активнее покупают автокомпоненты для китайских машин, год к году рост продаж составил 94%, сообщает РИАМО со ссылкой на «Авито».