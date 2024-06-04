«В Сочах или на НавАгинской» Топ-8 ошибок, которые допускают гости, а иногда и не гости Сочи 1. В Сочах Если хочешь довести сочинца до белого каления, произнеси три раза подряд «В Сочах».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«В Сочах или на НавАгинской» Топ-8 ошибок, которые допускают гости, а иногда и не гости Сочи 1. В Сочах Если хочешь довести сочинца до белого каления, произнеси три раза подряд «В Сочах».