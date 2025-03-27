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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл остался лидером, 1-й и 2-й номера драфта-2024 – в Топ-3

Стефон Касл и Заккари Рисаше сохранили за собой верхние позиции. Алекс Сарр провел неделю с показателями в 16,3 очка, 7,3 побора и 1,8 блок-шота в среднем и демонстрирует улучшения в большинстве компонентов игры.

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