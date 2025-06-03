Доставка и такси в Санкт-Петербурге подорожают после запрета на работу мигрантов

С 1 июля в Санкт-Петербурге вводят запрет иностранцам на работу курьерами и таксистами,. Точных данных о количестве мигрантов занятых в этих сферах нет, но по подсчетам экспертов, опрошенных RTVI, речь идет о десятках тысяч людей.