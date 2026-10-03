Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Константин Бондаренко: Путин зовёт Зеленского в Москву, а тот пытается продать поражение как победу

Константин Бондаренко: Путин зовёт Зеленского в Москву, а тот пытается продать поражение как победу

Как курс «Основы национального сопротивления» превратился в фильтр лояльности? Зачем офис президента Украины раскручивает генерала Билецкого как спарринг-партнёра? Почему Кривой Рог объявил режим выживания, если это родной город Зеленского? И что произойдёт, когда политические игры вокруг ядерных угроз перестанут быть игрой? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым