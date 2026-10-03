Константин Бондаренко: Путин зовёт Зеленского в Москву, а тот пытается продать поражение как победу

Как курс «Основы национального сопротивления» превратился в фильтр лояльности? Зачем офис президента Украины раскручивает генерала Билецкого как спарринг-партнёра? Почему Кривой Рог объявил режим выживания, если это родной город Зеленского? И что произойдёт, когда политические игры вокруг ядерных угроз перестанут быть игрой? Политолог Константин Бондаренко ответил на вопросы зрителей и читателей.