Парничок на Миллионной: в Петербурге полицейские накрыли наркоплантацию в квартире

Петербургская полиция задержала мужчину, организовавшего наркоплантацию в квартире. В его доме оперативники обнаружили не только парник с растениями, но и более 1,3 кг вещества, расфасованного по пакетам и контейнерам.
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