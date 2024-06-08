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Парничок на Миллионной: в Петербурге полицейские накрыли наркоплантацию в квартире

Парничок на Миллионной: в Петербурге полицейские накрыли наркоплантацию в квартире

Петербургская полиция задержала мужчину, организовавшего наркоплантацию в квартире. В его доме оперативники обнаружили не только парник с растениями, но и более 1,3 кг вещества, расфасованного по пакетам и контейнерам.

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