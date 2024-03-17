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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бестемьянова о слова Хендрикс про российских фигуристок: «Это нонсенс, просто неприлично. На нее надо в суд подавать»

Хендрикс, комментируя дисквалификацию Камилы Валиевой за допинг, заявила, что могла бы завоевать больше медалей, «будь фигурное катание абсолютно чистым».

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