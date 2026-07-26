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Газета.ру

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Mash: пожар, уничтоживший четыре машины после ДТП под Самарой, возник от канистр с бензином

Mash: пожар, уничтоживший четыре машины после ДТП под Самарой, возник от канистр с бензином

Мощный пожар, произошедший на трассе в Самарской области, в котором погибли женщина и двое детей и который уничтожил несколько машин, возник из-за канистр с бензином, находившихся в одном из сгоревших автомобилей.

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