Mash: пожар, уничтоживший четыре машины после ДТП под Самарой, возник от канистр с бензином

Мощный пожар, произошедший на трассе в Самарской области, в котором погибли женщина и двое детей и который уничтожил несколько машин, возник из-за канистр с бензином, находившихся в одном из сгоревших автомобилей.
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