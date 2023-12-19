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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ и 1-ю за 9 игр. У него 482 гола в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 1

Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ и 1-ю за 9 игр. У него 482 гола в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 1

Форвард «Питтсбурга» прервал безголевую серию из 8 игр во встрече с «Миннесотой» (4:3). Также он отметился результативной передачей.

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