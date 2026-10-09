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Пронедра

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Покров 14 октября 2026, будет ли пост и можно ли есть рыбу

Покров 14 октября 2026, будет ли пост и можно ли есть рыбу

Является ли Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2026 года постным днем? Разбираемся в церковном уставе, традициях и правилах питания в этот великий праздник.

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