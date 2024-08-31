US Open. 3-й круг. Павлюченкова сыграет со Швентек, Потапова – с Муховой, Шнайдер – с Эррани

Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 26 августа – 8 сентября 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 75 миллионов долларов Открытые корты, хард Третий круг Каролина Мухова (Чехия) Анастасия Потапова (Россия) Дата проведения 31 августа, 18.
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