Двенадцать часов на площадке могут превратиться всего в 3–5 минут готового фильма. Один актёр получит за такую смену 25 тыс.
Почему съёмочный день артиста может стоить от десятков тысяч до миллионов рублей
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Геннадий Бережнов
Почему съёмочный день артиста может стоить от десятков тысяч до миллионов рублей, что это приносит государству и кто всё это установил. А почему день рабочий токаря стоит приблизительно 3 тыс. рублей, который делает реальный вклад в развитии государства. Все говорят о народе, "заботятся" о пенсионерах-однако всё остаётся как и было разрыв в оплате труда с народом только увеличивается!
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