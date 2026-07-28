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Аргументы недели

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Почему съёмочный день артиста может стоить от десятков тысяч до миллионов рублей

Почему съёмочный день артиста может стоить от десятков тысяч до миллионов рублей

Двенадцать часов на площадке могут превратиться всего в 3–5 минут готового фильма. Один актёр получит за такую смену 25 тыс.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Почему съёмочный день артиста может стоить от десятков тысяч до миллионов рублей, что это приносит государству и кто всё это установил. А почему день рабочий токаря стоит приблизительно 3 тыс. рублей, который делает реальный вклад в развитии государства. Все говорят о народе, &quot;заботятся&quot; о пенсионерах-однако всё остаётся как и было разрыв в оплате труда с народом только увеличивается!
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