Геннадий Бережнов

Почему съёмочный день артиста может стоить от десятков тысяч до миллионов рублей, что это приносит государству и кто всё это установил. А почему день рабочий токаря стоит приблизительно 3 тыс. рублей, который делает реальный вклад в развитии государства. Все говорят о народе, "заботятся" о пенсионерах-однако всё остаётся как и было разрыв в оплате труда с народом только увеличивается!