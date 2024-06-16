Испания обыграла Хорватию со счетом 3:0 на Евро-2024

Сборная Испании уверенно начала свой путь на Евро-2024, обыграв хорватов со счетом 3:0. Альваро Мората забил гол на 29-й минуте, затем Фабиан Риус и Дани Карвахаль забили еще два мяча до конца первого тайма.
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