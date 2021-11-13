Если чуть оторваться от ставшего уже привычным, это просто не умещается в голове: государство создало лекарство от страшной болезни, жалует его бесплатно – а народ от него бежит как от чумы.
Александр Росляков. Ковид как расплата народа за грехи властителей
Комментарии
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Рожденный СССР
Никто не задавался вопросом, почему чем больше привитых, тем больше заболевших, тем выше смертность от заразы?!? «Учитывая, что клинические испытания (исследования) вакцин не завершены и опыт их применения не наработан (ключевое фактическое обстоятельство), с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте (клинической апробации, клиническом испытании (исследовании)), что невозможно без согласия участника (субъекта) испытания. И ни одним федеральным законом, а уж тем более подзаконным актом, каким является какое-то там "решение правительства", это изменено быть не может, поскольку будет противоречить Конституции РФ».© А Конституция в нашей стране уже не работает. Людей отстраняют от работы без сохранения зарплаты, лишая средств к существованию. Это нормально?!?
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18 час.
Сергей Микульский
Я верю, что придет расплата и этих сволочей казнят прилюдно, как предателей после ВОВ.
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16 час.
Виктор Борисов
Рожденный СССР
Никто не задавался вопросом, почему чем больше привитых, тем больше заболевших, тем выше смертность от заразы?!? «Учитывая, что клинические испытания (исследования) вакцин не завершены и опыт их применения не наработан (ключевое фактическое обстоятельство), с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте (клинической апробации, клиническом испытании (исследовании)), что невозможно без согласия участника (субъекта) испытания. И ни одним федеральным законом, а уж тем более подзаконным актом, каким является какое-то там "решение правительства", это изменено быть не может, поскольку будет противоречить Конституции РФ».© А Конституция в нашей стране уже не работает. Людей отстраняют от работы без сохранения зарплаты, лишая средств к существованию. Это нормально?!?
Из нас сделали мышей и кроликов для опытов
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10 час.
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