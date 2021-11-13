Александр Росляков. Ковид как расплата народа за грехи властителей

Рожденный СССР

Никто не задавался вопросом, почему чем больше привитых, тем больше заболевших, тем выше смертность от заразы?!? «Учитывая, что клинические испытания (исследования) вакцин не завершены и опыт их применения не наработан (ключевое фактическое обстоятельство), с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте (клинической апробации, клиническом испытании (исследовании)), что невозможно без согласия участника (субъекта) испытания. И ни одним федеральным законом, а уж тем более подзаконным актом, каким является какое-то там "решение правительства", это изменено быть не может, поскольку будет противоречить Конституции РФ».© А Конституция в нашей стране уже не работает. Людей отстраняют от работы без сохранения зарплаты, лишая средств к существованию. Это нормально?!?