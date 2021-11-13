На пульсе времени

2 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Махов
    Очень похоже на один из вариантов. Так как на ней хотят заработатьАлексей Рощин. Ка...
  • Nikolia Vovchenko
    Глупо....Пытаться оценивать"сильная-слабая"и совершенно не замечать"сопутствующие" вакцинации процессы приближающие "...Алексей Рощин. Ка...
  • Сергей
    У меня вон данный момент по телеку Пушков ноет об этом как обиженная девочка, — храмы на фоне голых задниц и т.д.))) ...Дмитрий Ольшански...

Александр Росляков. Ковид как расплата народа за грехи властителей

Александр Росляков. Ковид как расплата народа за грехи властителей

Если чуть оторваться от ставшего уже привычным, это просто не умещается в голове: государство создало лекарство от страшной болезни, жалует его бесплатно – а народ от него бежит как от чумы.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рожденный СССР
Никто не задавался вопросом, почему чем больше привитых, тем больше заболевших, тем выше смертность от заразы?!? «Учитывая, что клинические испытания (исследования) вакцин не завершены и опыт их применения не наработан (ключевое фактическое обстоятельство), с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте (клинической апробации, клиническом испытании (исследовании)), что невозможно без согласия участника (субъекта) испытания. И ни одним федеральным законом, а уж тем более подзаконным актом, каким является какое-то там "решение правительства", это изменено быть не может, поскольку будет противоречить Конституции РФ».© А Конституция в нашей стране уже не работает. Людей отстраняют от работы без сохранения зарплаты, лишая средств к существованию. Это нормально?!?
Ответить
18 час.
Сергей Микульский
Я верю, что придет расплата и этих сволочей казнят прилюдно, как предателей после ВОВ.
Ответить
16 час.
Виктор Борисов
Рожденный СССР
Никто не задавался вопросом, почему чем больше привитых, тем больше заболевших, тем выше смертность от заразы?!? «Учитывая, что клинические испытания (исследования) вакцин не завершены и опыт их применения не наработан (ключевое фактическое обстоятельство), с юридической точки зрения речь идет не об отказе от обязательных прививок, а об отказе от участия в медицинском опыте (клинической апробации, клиническом испытании (исследовании)), что невозможно без согласия участника (субъекта) испытания. И ни одним федеральным законом, а уж тем более подзаконным актом, каким является какое-то там "решение правительства", это изменено быть не может, поскольку будет противоречить Конституции РФ».© А Конституция в нашей стране уже не работает. Людей отстраняют от работы без сохранения зарплаты, лишая средств к существованию. Это нормально?!?
Из  нас  сделали  мышей  и кроликов для  опытов
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх