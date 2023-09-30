В Рязани отметили День воссоединения с новыми регионами

Митинг «Одна страна, одна семья, одна Россия!» прошел в Лесопарке. Во всех районах организовали автопробеги, посвященные этой дате - десятки автомобилей с флагами новых регионов нашей страны проехали по территории Рязанской области.
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