Принуждение России к транзиту Текущее обострение ситуации в Донбассе выделяется среди множества предыдущих тем, что в данном случае можно четко определить заказчика и цели, которые он преследует.
Зачем Запад зовет Россию на войну
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Natalia VetscherskajaWittwer
Пожилой человек
https://www.proza.ru/2018/12/17/810
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4 час.
Natalia VetscherskajaWittwer
I S
Им уже намекнули, что заполним мигрантами всю европу и пусть они их там имеют вместе с хохлами..
😀
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4 час.
Святогор Князев
Наша власть сама делает немало для того чтобы нас смяли и показали в каком угу сидеть! Каждого второго чиновника можно обвинить в нарушении Конституции , законодательства и прав человека а каждого третьего расстрелять по обвинению в госизмене! А когда в самом высшем органе власти сидят изменники возникает вопрос: Есть ли у буржуазии Отечество?
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3 час.
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