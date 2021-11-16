Зачем Запад зовет Россию на войну

Им уже намекнули, что заполним мигрантами всю европу и пусть они их там имеют вместе с хохлами..

Святогор Князев

Наша власть сама делает немало для того чтобы нас смяли и показали в каком угу сидеть! Каждого второго чиновника можно обвинить в нарушении Конституции , законодательства и прав человека а каждого третьего расстрелять по обвинению в госизмене! А когда в самом высшем органе власти сидят изменники возникает вопрос: Есть ли у буржуазии Отечество?