НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Рыбаков
    А потом ему и ключи от квартиры захочется...Лукашенко выдвину...
  • Vasily Golov
    А.Г НАТО не будет на Белоруссию нападать.Им дорого обойдется атака.Лукашенко выдвину...
  • Алексей Сафронов
    Редко, но в этот раз я полностью согласен с Лукой по части усиления приграничных с руиной, а особенно с ляхами и еБал...Лукашенко выдвину...

Зачем Запад зовет Россию на войну

Зачем Запад зовет Россию на войну

Принуждение России к транзиту Текущее обострение ситуации в Донбассе выделяется среди множества предыдущих тем, что в данном случае можно четко определить заказчика и цели, которые он преследует.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia VetscherskajaWittwer
Пожилой человек
https://www.proza.ru/2018/12/17/810
👍
Ответить
4 час.
Natalia VetscherskajaWittwer
I S
Им уже намекнули, что заполним мигрантами всю европу и пусть они их там имеют вместе с хохлами..
😀
Ответить
4 час.
Святогор Князев
Наша власть сама делает немало для того чтобы нас смяли и показали в каком угу сидеть! Каждого второго чиновника можно обвинить в нарушении Конституции , законодательства и прав человека а каждого третьего расстрелять по обвинению в госизмене! А когда в самом высшем органе власти сидят изменники возникает вопрос: Есть ли у буржуазии Отечество?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх