Георгий Василевич: «Пушкин - человек необычайно живой»

Как музей-заповедник «Михайловское» встречает 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и какие перспективы ждут Пушкиногорье? Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал директор музея Георгий Василевич - Георгий Николаевич, чем сегодня живет музей-заповедник «Михайловское»? - Прежде всего замечу, что 2024 год интересен тем, что это год трех юбилеев: 125 лет с момента учреждения музея, 200 лет со дня приезда Пушкина в михайловскую ссылку, из которой он вернулся другим человеком, и 225 лет со дня его рождения.