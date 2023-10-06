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Премьер Польши Моравецкий заявил о страхе стран ЕС перед «диктатом» Брюсселя

Премьер Польши Моравецкий заявил о страхе стран ЕС перед «диктатом» Брюсселя

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что многие в Евросоюзе не хотят принимать нелегальных мигрантов, однако не говорят об этом, так как опасаются «диктата» Брюсселя и Берлина.

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