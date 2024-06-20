По факту стрельбы в Екатеринбурге полиция арестовала 4 человека

Сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД по Екатеринбургу под руководством врио начальника территориального ОВД капитана полиции Рузиля Шагеева установили личности и задержали четверых участников ночного конфликта со стрельбой на улице Советская в Кировском районе столицы Среднего Урала.