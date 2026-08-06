В Ростовской области в суд направлено уголовное дело о краже скота

Следователи Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении пятерых жителей Мартыновского района Ростовской области по факту тайного хищения 59 коров и бычков на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также Ставропольского края.