Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.
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