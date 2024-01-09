Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко по факту совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.