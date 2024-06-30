«Отцы и дети» в Театре Наций: путь по лестнице, ведущей в небеса

На Основной сцене Театра Наций — премьера спектакля по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Режиссер — Семен Серзинпредоставленj пресс-службой Театра Наций Спектакль «Отцы и дети» поставлен Семеном Серзиным по мотивам романа Ивана Тургеневачитайте на monocle.