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«Отцы и дети» в Театре Наций: путь по лестнице, ведущей в небеса

«Отцы и дети» в Театре Наций: путь по лестнице, ведущей в небеса

На Основной сцене Театра Наций — премьера спектакля по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Режиссер — Семен Серзинпредоставленj пресс-службой Театра Наций Спектакль «Отцы и дети» поставлен Семеном Серзиным по мотивам романа Ивана Тургеневачитайте на monocle.

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