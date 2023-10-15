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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чжэнчжоу (WTA). Циньвэнь Чжэн играет в финале с Крейчиковой

Сетка турнира здесь. Bank of Communications Zhengzhou Open Чжэнчжоу, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Финал Барбора Крейчикова (Чехия)  Циньвэнь Чжэн (Китай) 1:2 Дата проведения 15 октября, 14.

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