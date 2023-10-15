Чжэнчжоу (WTA). Циньвэнь Чжэн играет в финале с Крейчиковой

Сетка турнира здесь. Bank of Communications Zhengzhou Open Чжэнчжоу, Китай 9 – 15 октября 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, хард Финал Барбора Крейчикова (Чехия) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1:2 Дата проведения 15 октября, 14.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС на Израиль: «Поражены, потрясены и неописуемо разочарованы»
- «Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС
- Депутат Бундестага Штайнигер о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Бавария», выгоните его немедленно. Для его высылки из Германии надо использовать все возможности государства»
Свежие комментарии