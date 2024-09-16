Российская чиновница поссорилась с сожителем на почве ревности и ударила его ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего бухгалтера из управления делами губернатора Свердловской области, которая поссорилась с сожителем на почве ревности и нанесла ему ножевое ранение.
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