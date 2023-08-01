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Евгений Сатановский: Только победителей не судят

Евгений Сатановский: Только победителей не судят

Мы постоянно склонны переоценивать потенциал тех или иных межгосударственных проектов, в которых участвуем, недооценивая или вовсе не учитывая всех нюансов отношения к самим этим проектам и друг к другу, а также к внешним игрокам других членов этих объединений.

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Виктор Журавлев
Путин, возьми Киев и сделай Россию победительницей, а не просительницей!
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16 час.
Виктор Журавлев
Путин, ДЕНОНСИРУЙ Договор с Украиной о делимитации границ, который ты им ПОДАРИЛ в апреле 2004 года!
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16 час.
Наталья Рябинченко
Сатановский всегда зрит в корень! Согласна полностью с его точкой  зрения!!!
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14 час.

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