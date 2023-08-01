Евгений Сатановский: Только победителей не судят

Мы постоянно склонны переоценивать потенциал тех или иных межгосударственных проектов, в которых участвуем, недооценивая или вовсе не учитывая всех нюансов отношения к самим этим проектам и друг к другу, а также к внешним игрокам других членов этих объединений.