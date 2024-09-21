«Все кончено»: Джонсон призвал Россию влиться в ряды «постимперских держав»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Россию влиться в ряды «постимперских держав», а страны Запада отказаться от двусмысленности и нерешительности в отношении будущего Украины и позволить стране вступить в НАТО.
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