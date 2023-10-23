Экс-депутат бундестага Гердт: Евросоюз доживает свои последние годы

Бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форум "Один пояс - один путь" в Пекине, совершенный вопреки политическому курсу, которого придерживаются его европейские партнеры.