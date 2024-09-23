Президент Федерации альпинизма ЯНАО сообщила об открытии школы скалолазания

В Салехарде в октябре планируют открыть школу скалолазания. Чему и как здесь будут учить? Как прошел первый семейный фестиваль скалолазания в регионе? Чем Полярный Урал привлекателен для альпинистов? Как нужно испытать жениха перед походом в ЗАГС? Об этом в пресс-центре «Север-Пресса» рассказала президент Федерации альпинизма ЯНАО Наталья Фатахутдинова.