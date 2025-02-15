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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о «Сити»: «То, чего мы добились – это исключительные достижения. Сейчас мы пятые, мы не просели как другие успешные команды»

Главный тренер «Сити» ответил на вопрос, видит ли он момент, когда все его игроки вернутся после травм одновременно в этом сезоне.

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