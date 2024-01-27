В Пентагоне поделились информацией о том, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу боевых самолётов F-16 Турции, а также оборудования к истребителям на сумму $23 млн.
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции F-16
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Департамент одобрил возможную продажу боевых самолётов F-16 Турции на сумму $23 млн. Турция отработала всё что хотели в США, она в стае и отрываться не хочет. Верить в её намерения не приходится, много говорит, но делает как скажут! Думаю что вскоре она и пролив может открыть.
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