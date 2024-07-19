HortiRes: дублирование генов усиливает полезные свойства женьшеня

Ученые из Нанкинского сельскохозяйственного университета в Китае сконструировали полный геном Panax ginseng (женьшеня обыкновенного) и обнаружили, что за несколько миллионов лет у растения значительно увеличилось количество генов, отвечающих за синтез сапонинов - полезных для здоровья веществ.