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HortiRes: дублирование генов усиливает полезные свойства женьшеня

HortiRes: дублирование генов усиливает полезные свойства женьшеня

Ученые из Нанкинского сельскохозяйственного университета в Китае сконструировали полный геном Panax ginseng (женьшеня обыкновенного) и обнаружили, что за несколько миллионов лет у растения значительно увеличилось количество генов, отвечающих за синтез сапонинов - полезных для здоровья веществ.

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