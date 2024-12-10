Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты Исполняющий обязанности (и.о.) премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.
Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?
Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Опять пожалеем, и денег дадим? Очевидно, что так. Кто бы наших пенсионеров пожалел и бойцов на СВО? Там всего не хватает: квадрокоптеров, мотоциклов, автомобилей... Пустите эти деньги на эти нужды. Наши люди лучше.
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13 час.
СК
Степан Капуста
Зачем России, все-таки, нужна Абхазия? Её черноморские порты крайне выгодны для использование Россией для торговли. Существующий в Новороссийске уже перегружен и не так удобен. А вот абхазы имеют основания опасаться за свою страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.
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8 час.
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