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Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты Исполняющий обязанности (и.о.) премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Опять пожалеем, и денег дадим? Очевидно, что так. Кто бы наших пенсионеров пожалел и бойцов на СВО?  Там всего не хватает: квадрокоптеров, мотоциклов, автомобилей... Пустите эти деньги на эти нужды. Наши люди лучше.
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13 час.
СК
Степан Капуста
Зачем России, все-таки, нужна Абхазия? Её черноморские порты крайне выгодны для использование Россией для торговли. Существующий в Новороссийске уже перегружен и не так удобен. А вот абхазы имеют основания опасаться за свою страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.
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8 час.

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