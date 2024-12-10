Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

Опять пожалеем, и денег дадим? Очевидно, что так. Кто бы наших пенсионеров пожалел и бойцов на СВО? Там всего не хватает: квадрокоптеров, мотоциклов, автомобилей... Пустите эти деньги на эти нужды. Наши люди лучше.

СК

Степан Капуста

Зачем России, все-таки, нужна Абхазия? Её черноморские порты крайне выгодны для использование Россией для торговли. Существующий в Новороссийске уже перегружен и не так удобен. А вот абхазы имеют основания опасаться за свою страну. Толстосумы после олимпиады раздербанили Сочи, после крымской весны они же дербанят крымское побережье. Уважаемые законодатели с обеих сторон, садитесь и вырабатывайте совместно взаимоприемлемое соглашение. Севастопольские документы можно взять за основу. Уважайте маленький и героический абхазский народ, справедливо опасающийся за своё общее с Россией будущее. Ситуация не так проста.