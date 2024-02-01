Турэксперт назвала топ-5 направлений для отдыха в феврале

Марина Романова рассказала "RuNews24.ru" о самых популярных странах, где русские могут отдохнуть этой зимойПредставитель туристической отрасли Марина Романова рассказала, что желающие отдохнуть в феврале у моря или просто там, где теплее, могут отправиться в Оман.