Турэксперт назвала топ-5 направлений для отдыха в феврале

Марина Романова рассказала "RuNews24.ru" о самых популярных странах, где русские могут отдохнуть этой зимойПредставитель туристической отрасли Марина Романова рассказала, что желающие отдохнуть в феврале у моря или просто там, где теплее, могут отправиться в Оман.
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