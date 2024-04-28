Подведены итоги премии Prointegration Awards 2024. В рамках выставки-форума ProIntegration Tech

В нынешнем году отраслевой конкурс лучших интеграционных проектов по комплексному оснащению аудио- и видеорешениями объектов корпоративного сектора был организован уже в одиннадцатый разВ сезоне 2024 года компании-инсталляторы и интеграторы из России и СНГ соревновались в более чем 10 различных номинациях.
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