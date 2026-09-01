Шестилетний мальчик упал с экстремальных качелей в ущелье Мишоко

В ущелье Мишоко в Адыгее шестилетний мальчик сорвался с амплитудных качелей, установленных у самого края обрыва.
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