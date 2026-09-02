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Chart of the Week: CBOT Wheat Futures

Chart of the Week: CBOT Wheat Futures

Chart of the Week: CBOT Wheat Futures Chicago SRW Wheat Futures CBOT_DL:ZW1! The_STA Wheat has been one of the standout movers of 2026, trending sharply higher for most of the year — and the past six weeks have brought a marked acceleration to the upside.

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