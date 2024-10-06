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Внутри Telegram хотят запустить аналог YouTube

Внутри Telegram хотят запустить аналог YouTube

Разработчики мессенджера опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера в приложении. Сначала видеоплеер планируется добавить в версию для iOS, потом на Android и десктопную версию мессенджераTelegram намерен сделать аналог YouTube.

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