Внутри Telegram хотят запустить аналог YouTube

Разработчики мессенджера опубликовали конкурс на создание нового видеоплеера в приложении. Сначала видеоплеер планируется добавить в версию для iOS, потом на Android и десктопную версию мессенджераTelegram намерен сделать аналог YouTube.
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