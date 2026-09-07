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Замена двигателей в самолетах SSJ-100 на российские возможна только при государственной поддержке

Замена двигателей в самолетах SSJ-100 на российские возможна только при государственной поддержке

Без господдержки российские авиакомпании могут начать постепенно сокращать парк таких самолетов Замена двигателей на самолетах SSJ-100 на российские силовые установки станет возможной только при наличии государственной поддержки.

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