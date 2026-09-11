В 16 городах России запущена связь 5G

Четыре крупнейших оператора связи в России официально начали предоставлять услуги 5G. На первом этапе сервисы заработали в 16 городах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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