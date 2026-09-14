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Бизнес журнал. Урал

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На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» открыли путепровод через железную дорогу

На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» открыли путепровод через железную дорогу

Новый путепровод находится на одном из наиболее загруженных участков, через который ежедневно проходит 171 поезд и 14 тыс.

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