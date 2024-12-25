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Драмы Прекрасной Дамы: чему может научить брак Любови Менделеевой и Александра Блока

Драмы Прекрасной Дамы: чему может научить брак Любови Менделеевой и Александра Блока

Режиссер спектакля «ЛЮБОВЬ.БЛОК» Алла Дамскер — о том, в какой точке сходится русская религиозная философия и современный феминизм, почему жену Александра Блока, Любовь Менделееву, считали проявлением божественной Вечной женственности, легко ли она переносила идеализацию себя и отказы супруга от физической близости, и чему современного человека может научить история их отношений.

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