Цены на красную икру в ЯНАО снизились в октябре

В ЯНАО в октябре снизились цены на красную икру. Средняя стоимость килограмма икры лососевых рыб составила 5896 рублей, свидетельствуют данные портала Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии