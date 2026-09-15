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Lada Azimut и Lada Iskra получат двигатели «Евро-6»

Lada Azimut и Lada Iskra получат двигатели «Евро-6»

Производство Lada Azimut, согласно предварительным данным, стартует 18 сентября АвтоВАЗ готовится перевести часть модельного ряда на более строгий экологический стандарт.

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