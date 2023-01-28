Военное обозрение

3 324 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    сучка, не рой яму другому !Депутат ЕП от Пол...
  • Бронислав Семирядов
    Хренова у этой пани историческая память: забыла как Россия трижды стерала Польшу с политической карты мира, может сте...Депутат ЕП от Пол...
  • Борис Виленский
    Хвалилась синица море поджечь... Выпей море, Ксанф!Депутат ЕП от Пол...

Аналитики предложили США пути завершения конфликта на Украине

Аналитики предложили США пути завершения конфликта на Украине

Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад, в котором проанализировали способы избежания длительного вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх