Врачи назвали 2 чудо-каши, способные продлить жизнь

Российская газета со ссылкой на "здоровое-питание.рф" рассказала о кашах, которые снижают риск разрушения сосудовСпециалисты считают, что к самым полезным кашам относится гречка и овсянка, поскольку они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.