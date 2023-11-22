Нетаньяху: Израиль возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху указал на тот факт, что подразделения Вооружённых сил обладают готовностью незамедлительно начать сражения в том случае, если им удастся обнаружить, что приостановка стрельбы в секторе Газа оказалась прервана нарушениями.