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Нетаньяху: Израиль возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат

Нетаньяху: Израиль возобновит удары, если режим тишины в Газе нарушат

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху указал на тот факт, что подразделения Вооружённых сил обладают готовностью незамедлительно начать сражения в том случае, если им удастся обнаружить, что приостановка стрельбы в секторе Газа оказалась прервана нарушениями.

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