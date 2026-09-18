Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском вынесли приговор участникам банды вымогателей

Под Смоленском вынесли приговор участникам банды вымогателей

Сотрудниками УФСБ России по Смоленской области совместно с региональным УМВД пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы.

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