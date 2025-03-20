Сергей Жестянников: «В Вологодской области с 25 марта стартует проект, который повысит эффективность депутатов»

ВОЛОГДА, 20 марта, ФедералПресс. В Вологодской области с 25 марта стартует федеральный проект «Школа депутатов», который позволит повысить эффективность работы и профессиональный уровень народных избранников.
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