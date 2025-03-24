Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Наверное, очень удобно жить и работать в России, время от время выезжая с украинским паспортом в Европу, считая, что ты всех обхитрил — и Киев с его бусификацией на улицах, и Москву, присягать которой тебе заветы Бандеры не позволяют.
Время "ждунов" заканчивается: Указ Путина заставит украинцев выбрать правильную сторону
Комментарии
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тн
татьяна неструева
а нам зачем видеть ?
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11 час.
Светлана Ефименко
украинцев очень много в москве и московской обл, кто ищет работу а в основном живут на пособия и не очень стремятся , а зачем государство платит пособия как азиатам и перетруждаться не надо!кто в европе не очень стремятся в РОССИЮ говорят надо вкалыватьа здесь все бессплатно! пенсионерам дают жилье правдо по 2,4-5 в комнате но не надо трудиться покормят бесплатно, лечат но все надеются что дадут бесплатные комнаты! да пусть ждут с моря погоды и халявы!их уже гонят отовсюду с европы!флаг им в руки , а трутни и здесь не нужны, нужны рабочие руки но не дезиртиры и предатели!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Этот указ нужен был ещё в 2022 году. А то после этого в России осели не меньше 4 миллионов. А все ли они не любят нацистов и уважают законы России? Далеко не все.
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1 час.
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