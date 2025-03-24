Время "ждунов" заканчивается: Указ Путина заставит украинцев выбрать правильную сторону

Светлана Ефименко

украинцев очень много в москве и московской обл, кто ищет работу а в основном живут на пособия и не очень стремятся , а зачем государство платит пособия как азиатам и перетруждаться не надо!кто в европе не очень стремятся в РОССИЮ говорят надо вкалыватьа здесь все бессплатно! пенсионерам дают жилье правдо по 2,4-5 в комнате но не надо трудиться покормят бесплатно, лечат но все надеются что дадут бесплатные комнаты! да пусть ждут с моря погоды и халявы!их уже гонят отовсюду с европы!флаг им в руки , а трутни и здесь не нужны, нужны рабочие руки но не дезиртиры и предатели!