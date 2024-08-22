Диетолог назвала ускоряющие процесс старения продукты

Диетолог Полина Журавлева перечислила продукты, которые способны ускорить процесс старения.В беседе с Общественной службой новостей в среду, 21 августа, специалист призвала исключить из рациона сладкое, жирное и рафинированное.
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